Sicherheit im Straßenverkehr: Schwerpunktkontrollen auf Drogen und Medikamente





Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Erkennung von Drogen- und Medikamenteneinfluss im Straßenverkehr. Hierzu wurden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten im Vorfeld durch Referenten der Rechtsmedizin Mainz sowie der Hochschule der Polizei geschult.



Insgesamt wurden 118 Fahrzeuge kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollen wurden die Verkehrsteilnehmenden für die Thematik sensibilisiert. Die verkehrserzieherischen Gespräche wurden durchweg positiv aufgenommen.



Bei zwei Verkehrsteilnehmenden ergab sich aufgrund der durchgeführten Tests der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen. Durch einen hinzugezogenen Arzt wurden die erforderlichen Blutproben direkt an der Kontrollstelle entnommen.



Darüber hinaus wurden an einem Fahrzeug technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten.



Zudem wurde ein 40-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, gegen den ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe vorlag. Da der Verurteilte die zur Abwendung der Vollstreckung erforderliche Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde er durch die eingesetzten Beamten von der Kontrollstelle in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



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