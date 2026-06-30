Sicher wohnen: Polizei Kirn informiert über effektiven Einbruchschutz

Doch Einbrüche hinterlassen bei Betroffenen oft nicht nur materielle Schäden, sondern auch ein dauerhaftes Gefühl der Verunsicherung. Um Bürgerinnen und Bürger aktiv zu unterstützen und aufzuklären, lädt die Polizeiinspektion Kirn zu einer kostenfreien Präventionsveranstaltung ein.

Die Informationsveranstaltung findet statt am Donnerstag, den 23. Juli 2026, ab 14:00 Uhr im Gebäude der Stadtverwaltung Kirn (Kirchstraße 3, 55606 Kirn, Sitzungssaal 1.9).

Die Veranstaltung der Polizeiinspektion Kirn wird aktiv durch die Experten der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mainz unterstützt.

Fachleute geben an diesem Nachmittag praktische Tipps, wie das eigene Zuhause effektiv geschützt werden kann. Im Fokus stehen dabei folgende Fragen:

Prävention im Alltag: Wie verhindere ich, dass Einbrecher in mein Haus eindringen?

Schwachstellenanalyse: Welche Schwachstellen hat mein Haus (z. B. Fenster, Türen)?

Mechanische Absicherung: Welche Möglichkeiten zur Nachsicherung gibt es?

Technischer Schutz: Ist eine Alarmanlage für mich sinnvoll?

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Im Anschluss an die Vorträge bleibt Zeit für individuelle Fragen an die Experten. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



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E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

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