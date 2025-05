Sicher unterwegs mit dem E-Pedelec – Helm, Kleidung und Training retten Leben!

Doch mit der wachsenden Beliebtheit steigt auch die Zahl der Unfälle. Vor allem ältere Fahrerinnen und Fahrer sind besonders gefährdet und betroffen. Dies bestätigen auch die Unfallzahlen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in den letzten Wochen.



Schutz beginnt beim Helm:



Auch wenn bei Pedelecs keine Helmpflicht besteht, wird das Tragen dringend empfohlen. Ein Fahrradhelm kann bei Stürzen schwere Kopfverletzungen verhindern helfen, besonders bei Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h, die mit E-Pedelecs leicht erreicht werden.



Gesehen werden:



Reflektierende Kleidung und eine gut funktionierende Beleuchtung sind unverzichtbar, gerade in der Dämmerung bzw. der dunkleren Jahreszeit. Ein funktionales wetterangepasstes Outfit erhöht zudem den Komfort und automatisch die Konzentration im Straßenverkehr.



Sicherheitstraining:



Viele Unfälle mit Pedelecs passieren, weil das Fahrverhalten unterschätzt wird. Die kraftvolle Beschleunigung und das höhere Gewicht erfordern Übung und Vertrautheit. Der ADFC und ADAC bieten daher spezielle Fahrsicherheitstrainings an, besonders geeignet für Seniorinnen und Senioren oder Einsteiger.



Weitere Informationen, Hinweise und Tipps rund um das E-Pedelec erhalten Sie auch regional über die RAD AG der Stadt Bad Kreuznach.



Wer sich gut vorbereitet, fährt nicht nur entspannter,

sondern kommt auch sicherer ans Ziel!



Ihre Polizei Bad Kreuznach



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell