Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Mehrere, in dem Bereich abgestellte PKW wurden vermutlich durch zwei Kinder im Grundschulalter mittels Steinwürfen nicht unerheblich beschädigt.
Eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Kirn zu melden. Wer Hinweise zu den Taten und / oder den Kindern machen kann, wird ebenfalls darum gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.
