Am 09.09.2025 kam es im Bereich der Stettiner Straße und der Berliner Straße in Bad Sobernheim zu einer Serie von Sachbeschädigungen an PKW.

Mehrere, in dem Bereich abgestellte PKW wurden vermutlich durch zwei Kinder im Grundschulalter mittels Steinwürfen nicht unerheblich beschädigt.

Eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Kirn zu melden. Wer Hinweise zu den Taten und / oder den Kindern machen kann, wird ebenfalls darum gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell