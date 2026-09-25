Seniorin verursacht Unfall mit mehreren geparkten Fahrzeugen und flüchtet



Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr die Seniorin im Kreisverkehr Nahestraße / L236 die Mittelinsel, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr über einen Grünstreifen auf einen angrenzenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes.

Auf dem Parkplatz kollidierte sie mit zwei dort abgestellten PKW, die hierdurch beschädigt wurden.



Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte die 76-Jährige ihre Fahrt mit ihrem erheblich beschädigten PKW über die L236 nach Bad Münster am Stein fort. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte sie bis zu einem Einkaufsmarkt. Dort ging sie in Ruhe einkaufen.



Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten konnten die Fahrerin antreffen. Auf die entstandenen Schäden angesprochen, konnte sie keine plausible Erklärung für die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug und den angefahrenen Pkw geben.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000,-EUR.

Bei der Fahrerin ergaben sich keine Hinweise auf eine alkohol- oder drogenbedingte Fahruntüchtigkeit.



Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.



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