Senioren im Fokus - Anstehende Sicherheitstage "Senioren im Straßenverkehr"

Am Abend des 03.09.2025 fällt Beamten der PI Bingen gegen 21:35 Uhr eine ältere Verkehrsteilnehmerin samt ihrem PKW auf, welche an der Kreuzung der Stefan-George-Straße/Fruchtmarkt in Bingen in die zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Binger Winzerfests gesperrte Straße Fruchtmarkt einfährt, obwohl besagte Straße mittels Beschilderung sowie Warnbarke für die Einfahrt von Fahrzeugen offensichtlich gesperrt war.

Auf Ansprache der Beamten regierte die 89-jährige Frau zeitverzögert und zeigte abschließend keine Einsicht, wieso die Straße für den Fahrzeugverkehr zu diesem Zeitpunkt gesperrt war. Erst vor wenigen Wochen kam es in der Binger Fußgängerzone zu einem Verkehrsunfall, wo ein 84-jähriger Fahrzeugführer aufgrund von körperlichem Unvermögen die Kontrolle über seinen PKW verloren hat und mit der Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts kollidierte. Anhand der genannten Beispiele verweist die PI Bingen auf die Mitte des Monats September anstehenden Sicherheitstage mit dem Schwerpunkt "Senioren im Straßenverkehr". Vom 16-22.09 werden verstärkt Senioren im Straßenverkehr im Zuständigkeitsbereich der PI Bingen kontrolliert werden, damit diese bezüglich der Gefahren des zunehmenden Alters und der Teilnehme im Straßenverkehr sensibilisiert werden können.



