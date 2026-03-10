Der Scooter-Fahrer fuhr aus ungeklärter Ursache von hinten in die Fußgängerin, worauf diese stürzte und sich verletzte. Der Scooter-Fahrer drehte wieder um und fuhr in Richtung Langenlonsheim unerkannt davon. Hinweise zu dem Unfall bzw. dem Scooter-Fahrer an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.
Scooter-Fahrer verletzt Fußgängerin
