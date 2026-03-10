Bretzenheim
Scooter-Fahrer verletzt Fußgängerin
Bereits am Freitag, 27. März, gegen 16 Uhr, kam es auf dem gemeinsamen Rad-/Fußweg zwischen Bretzenheim und Langenlonsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Scooter-Fahrer und einer Fußgängerin.

Der Scooter-Fahrer fuhr aus ungeklärter Ursache von hinten in die Fußgängerin, worauf diese stürzte und sich verletzte. Der Scooter-Fahrer drehte wieder um und fuhr in Richtung Langenlonsheim unerkannt davon. Hinweise zu dem Unfall bzw. dem Scooter-Fahrer an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


