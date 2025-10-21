Schwerpunktkontrolle "Tuning" - zahlreiche Verstöße festgestellt

Hierbei unterstützten auch zahlreiche Kräfte benachbarter Dienststelle bei der Schwerpunktkontrolle.

Die Maßnahmen fanden an zwei Kontrollörtlichkeiten im Stadtgebiet Bad Kreuznach statt - auf dem Parkplatz eines ehemaligen städtischen Baumarktes, sowie auf dem Parkplatz einer großen ortsansässigen Firma.



Schwerpunkt der Kontrollen war es, technische Veränderungen an Fahrzeugen im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und das Erlöschen der Betriebserlaubnis zu überprüfen.



Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 43 Fahrzeuge festgestellt, bei denen die Betriebserlaubnis erloschen war. In einem Fall musste einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt vor Ort untersagt werden.

Darüber hinaus wurden bei 25 Fahrzeugen geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt, etwa fehlende Dokumente oder Verstöße gegen die Sicherungspflicht von Kindern.



Im Zuge der Maßnahmen fertigten die Einsatzkräfte zudem drei Strafanzeigen. Zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

sowie eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.



Die Polizei Bad Kreuznach kündigt an, auch künftig derartige Kontrollen durchzuführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und unzulässige Fahrzeugveränderungen konsequent zu ahnden.



