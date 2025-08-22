Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten





Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 21-jähriger aus der VG Nahe-Glan mit seinem BMW auf der L233 in Richtung Steinhardt unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und anschließend in den Gegenverkehr geriet.

Der entgegenkommende 27-jährige Skoda-Fahrer hatte keine Chance zu reagieren, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam.



Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beteiligten Fahrer sowie ein Beifahrer im BMW schwer verletzt. Während die Fahrer jeweils mit einem Helikopter in verschiedene Krankenhäuser geflogen worden sind, erfolgte die medizinische Versorgung des Beifahrers in einem nahegelegenen Krankenhaus.



An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Das Unfallgeschehen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gutachterlich aufgenommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.



Die L233 musste für etwa viereinhalb Stunden voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell