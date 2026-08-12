Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines Mercedes die B41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Skoda.

Ein unmittelbar hinter dem Skoda befindlicher BMW konnte nicht mehr ausweichen und prallte infolge dessen gegen den Skoda. Die 63-jährige Skoda-Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind wurde schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.



Alle weiteren beteiligten Personen wurden ebenfalls durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.



Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Der Verkehr konnte durch die Ortslage Hochstetten-Dhaun abgeleitet werden. Die Sperrung wird vermutlich bis Mitternacht andauern.



Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gab im Zuge dessen ein Gutachten in Auftrag.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn unter der 06752- 156-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell