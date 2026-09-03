Schwerer Verkehrsunfall auf der L 234 - Pkw gerät in Gegenverkehr





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 47-jährige Frau aus dem Kreis Bad Kreuznach die L 234 aus Richtung Staudernheim kommend in Fahrtrichtung Oberstreit. Im Bereich einer Kurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 53-jährigen Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach geführt wurde.



Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam es anschließend zu einer weiteren Kollision mit einem hinter dem Pkw fahrenden Transporter eines 65-Jährigen aus dem Kreis Kusel.



Die 47-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 53-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nahe-Glan waren auch der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsmaßnahmen musste die L 234 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.



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