Schwerer Verkehrsunfall auf der L 108 - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Montag, den 30.06.2025 gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 108 im Einmündungsbereich zur K 21 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem LKW.

Der 22-jährige Motoradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Motoradfahrer die L108 aus Richtung Bockenau kommend, als es im Einmündungsbereich zur K21 zur Kollision mit einem LKW kam. Der LKW befuhr zuvor die L 108 in Fahrtrichtung Bockenau und bog nach links auf die K 21 ein.

Der 51-jährige LKW-Fahrer und seine Beifahrerin blieben körperlich unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für ca. 4 Stunden voll gesperrt.



