Schwerer Verkehrsunfall auf der K48 bei Guldental

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr die K48 aus Richtung Guldental kommend in Fahrtrichtung K49, als es bei einem Überholmanöver zu einer folgenschweren Kollision kam.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überholte der Kradfahrer auf gerader Strecke einen vorausfahrenden, unbeteiligten Transporter. Dabei übersah er einen entgegenkommenden PKW, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 86-jährige PKW-Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die K48 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. zwei Stunden vollständig gesperrt.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell