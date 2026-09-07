Bingen
Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9 in Trechtingshausen
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Ein 60-jähriger Rüdesheimer befährt am Sonntag den 06.09.2026 gegen 22:00 Uhr mit seinem PKW die B 9 von Bingerbrück kommend in Fahrtrichtung Trechtingshausen.

Lesezeit 1 Minute

In Höhe des Parkplatzes Burg Rheinstein kommt der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und gerät frontal gegen die dortige Felswand.

Der Fahrer wird bei dem Unfall nach jetzigem Kenntnisstand schwer verletzt und wird entsprechend unter Beachtung sämtlicher Sorgfalt durch die Einsatzkräfte aus der intakten Fahrgastzelle geborgen und per Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Die B 9 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Ein Pressevertreter befand sich vor Ort.

Der Pkw (wirtschaftlicher Totalschaden)muss abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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