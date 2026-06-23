Schwer verletzte Person nach Sturzgeschehen

Grund hierfür ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sturzgeschehen einer weiblichen Person. Diese stürzte von einem Balkon eines Wohngebäudes aus ca. 10 Meter Höhe auf den Gehweg und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.
Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen noch an.
Die Schmittstraße musste wegen der notfallmedizinischen Versorgung zeitweise gesperrt werden.
Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bingen
Telefon: 06721/905-100
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
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Grund hierfür ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sturzgeschehen einer weiblichen Person. Diese stürzte von einem Balkon eines Wohngebäudes aus ca. 10 Meter Höhe auf den Gehweg und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.