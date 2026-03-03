Schulwegkontrollen im Stadtgebiet

Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Kindersicherung sowie die Einhaltung der Durchfahrtsverbote in den betroffenen Straßen vor den Schulen.

Im Bereich der Hofgartenstraße wurden etwa 30 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen und acht Fahrzeugführer aufgrund des Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot verwarnt. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund einer fehlenden Sicherung in Form eines Sicherheitsgurtes eingeleitet.

An der Dr. Martin-Luther-King Grundschule konnten keine Verstöße festgestellt werden. Insgesamt konnte jedoch ein erhöhtes Aufkommen der "Elterntaxis" festgestellt werden.



Die polizeilichen Präventionsmaßnahmen wurden durch die Eltern und Anwohner positiv wahrgenommen.



