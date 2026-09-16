Schulwegkontrolle: Kirner Ordnungsamt und Polizei zusammen im Einsatz

Hierzu positionierten sich die Kräfte im Bereich des Keisverkehrsplatzes Kallenfelser Straße / Berger Weg.

Im Verlauf der Kontrolle wurde vornehmlich auf die Sicherung von Schulkindern im Straßenverkehr geachtet. Ferner wurden E-Scooter und das Verhalten der Schulpflichtigen an Fußgängerüberwegen genauer ins Auge genommen.

Im Verlauf der Kontrolle konnten hierbei mehrere Verstöße festgestellt werden. Zwei Kinder saßen nicht auf einem vorgeschriebenen Kindersitz, zwei Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt, ein E-Scooter wurde zu zweit benutzt, einer fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg und eine Schülerin wurde dabei erwischt wie sie Unrat in ein Gebüsch warf.

Zu allem Überfluss flüchtete noch ein Verkehrsteilnehmer vor der polizeilichen Kontrolle mit seinem Polo in unbekannte Richtung. Der verantwortliche 81-jährige Fahrzeugführer konnte allerdings im Nachgang ermittelt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dementsprechend wurde eine Anzeige gegen den 81-Jährigen aufgenommen.



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