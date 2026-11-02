Der Fahrzeugführer war zuvor in Fahrtrichtung Rehborn unterwegs und missachtete die mittels Verkehrszeichen angekündigte maximale Durchfahrtshöhe. Hierdurch wurde sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger beschädigt. Ebenso wurden vor Ort lose Steine am Torbogen festgestellt, sodass die Durchfahrt bis am Dienstagmorgen für den Verkehr gesperrt bleiben muss.
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Sattelzug beschädigt Torbogen in der Ortslage von Odernheim
Der Fahrzeugführer war zuvor in Fahrtrichtung Rehborn unterwegs und missachtete die mittels Verkehrszeichen angekündigte maximale Durchfahrtshöhe. Hierdurch wurde sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger beschädigt. Ebenso wurden vor Ort lose Steine am Torbogen festgestellt, sodass die Durchfahrt bis am Dienstagmorgen für den Verkehr gesperrt bleiben muss.