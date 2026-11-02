Sattelzug beschädigt Torbogen in der Ortslage von Odernheim

Odernheim am Glan (ots) - Am frühen Montagabend des 02.11.2026 wurde der Torbogen in der Hauptstraße der Ortslage Odernheim am Glan von einem Sattelzug beschädigt.

Der Fahrzeugführer war zuvor in Fahrtrichtung Rehborn unterwegs und missachtete die mittels Verkehrszeichen angekündigte maximale Durchfahrtshöhe. Hierdurch wurde sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger beschädigt. Ebenso wurden vor Ort lose Steine am Torbogen festgestellt, sodass die Durchfahrt bis am Dienstagmorgen für den Verkehr gesperrt bleiben muss.



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