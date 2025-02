Sachbeschädigung durch Feuer an Müllcontainer

Bad Kreuznach, Holzmarkt (ots) - Am 24.02.2025 wurde durch Anwohner gegen 23:54 Uhr ein schmorender Müllcontainer im Hinterhof eines Einfamilienhauses am Holzmarkt in Bad Kreuznach festgestellt.

Die umgehend alarmierte Feuerwehr des Stadt Bad Kreuznach konnte den Müllcontainer löschen, ohne dass es zum Übergriff auf das angrenzende Gebäude kam. An dem Müllcontainer, sowie der Hausfassade entstand aufgrund Rußanhaftungen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Kreuznach unter nachstehender Erreichbarkeit in Verbindung zu setzen.



