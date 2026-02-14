Sachbeschädigung der Außenfassade am Salinenbad



Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweis auf mögliche Verursacher liegen bislang nicht vor.



In der Vergangenheit wurden bereits mehrere städtische Gebäude auf die gleiche Art beschädigt.



Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Salinentales verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell