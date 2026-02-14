Bad Kreuznach
Sachbeschädigung der Außenfassade am Salinenbad
Im Zeitraum vom Freitag, 13.02.26, 22.30 Uhr bis Samstag, 06.10 Uhr wurde die Holzaußenfassade und die Eingangstür des Salinenbades durch großflächige Ölspritzer verunreinigt.


Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweis auf mögliche Verursacher liegen bislang nicht vor.

In der Vergangenheit wurden bereits mehrere städtische Gebäude auf die gleiche Art beschädigt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Salinentales verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

