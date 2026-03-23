Kirn
Sachbeschädigung an Verkehrsspiegel
Symbolbild

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dpa

In der Zeit vom 19. bis 20.03.2026 wurde in Kirn im Lohweg, in Höhe des Kurvenbereichs unterhalb der B41 Unterführung, ein Verkehrsspiegel beschädigt.

Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass der Spiegel mutwillig beschädigt wurde.
Zeugen werden gebeten etwaige Beobachtungen unter 06752-1560 der Polizeiinspektion in Kirn oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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