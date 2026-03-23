Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass der Spiegel mutwillig beschädigt wurde.
Zeugen werden gebeten etwaige Beobachtungen unter 06752-1560 der Polizeiinspektion in Kirn oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
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Sachbeschädigung an Verkehrsspiegel
Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass der Spiegel mutwillig beschädigt wurde.