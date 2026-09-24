Sachbeschädigung an mehreren PKW

Am Morgen des 24.09.2026 wird der PI Bingen gegen 07:35 Uhr von einem aufmerksamen Anwohner mitgeteilt, dass er soeben ein Kind in der Dr. Sieglitz-Straße in Bingen dabei beobachten konnte, wie dieses mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat.

Bingen (ots) -



Am Morgen des 24.09.2026 wird der PI Bingen gegen 07:35 Uhr von einem aufmerksamen Anwohner mitgeteilt, dass er soeben ein Kind in der Dr.-Sieglitz-Straße in Bingen dabei beobachten konnte, wie dieses mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Durch die Beamten konnte vor Ort ein 7-jähriger festgestellt werden, welcher für diverse und teilweise erhebliche Kratzer an mehreren Fahrzeugen verantwortlich war. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten an bislang sieben Fahrzeugen in unmittelbarem Umkreis Kratzer festgestellt werden. Weitere Fahrzeughalter, deren Fahrzeuge im Umkreis der genannten Örtlichkeit abgestellt waren und nun Beschädigungen in Form von Kratzern aufweisen werden gebeten sich mit der PI Bingen in Verbindung zu setzen.



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