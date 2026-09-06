Sachbeschädigung an Holzzaun; Zeuen gesucht!

Kirn, Nahebrücke Kirnsulzbach (ots) - In der Nacht vom 05.09.2026 auf den 06.09.2026 kam es in Kirnsulzbach zu einer Sachbeschädigung an einem Holzzaun.

Der Holzzaun befindet sich rechtsseitig der K7, kurz vor der Nahebrücke, in Fahrtrichtung B41. Der Zaun wurde augenscheinlich durch bis dato unbekannte Täter in Richtung der Böschung umgedrückt. Hierbei wurden mehrere Zaunelemente beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei circa 500EUR liegen.

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