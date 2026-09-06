Polizeiinspektion Kirn
Sachbeschädigung an Holzzaun; Zeuen gesucht!
Holzzaun K7
Holzzaun K7
Polizeiinspektion Kirn

Kirn, Nahebrücke Kirnsulzbach (ots) - In der Nacht vom 05.09.2026 auf den 06.09.2026 kam es in Kirnsulzbach zu einer Sachbeschädigung an einem Holzzaun.

Der Holzzaun befindet sich rechtsseitig der K7, kurz vor der Nahebrücke, in Fahrtrichtung B41. Der Zaun wurde augenscheinlich durch bis dato unbekannte Täter in Richtung der Böschung umgedrückt. Hierbei wurden mehrere Zaunelemente beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei circa 500EUR liegen.
Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren