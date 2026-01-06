Sachbeschädigung an Hauseingangstür - Zeugen gesucht

Am 04.01.2026 gegen 22:00 Uhr kam es an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Binger Landstraße in Kirn zu einer Sachbeschädigung.





Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch einen bislang unbekannten Täter das Glaselement der Hauseingangstür beschädigt. Bei dem doppelt verglasten Glaselement wurde eine der beiden Glasscheiben zerstört.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.



