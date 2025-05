Sachbeschädigung an Fahrrad – Geschädigte / Geschädigter gesucht

Bad Sobernheim Bahnhof (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 16:19 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofvorplatzes in Bad Sobernheim zu einer Sachbeschädigung.

Zuvor wurde durch Zeugen eine Gruppe von 10-15 Jugendlichen gemeldet, welche wahllos an abgestellten Fahrrädern randaliert hätten. Im Rahmen dessen wurde durch unbekannte Täterschaft mittels Tritt der Sattel an einem Fahrrad der Marke „Herkules“ abgetreten, sowie der hintere Reifen beschädigt.

Der/die Geschädigte steht bis jetzt nicht fest und wird gebeten, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden. Hinweise bezüglich der Täter werden ebenfalls erbeten.



