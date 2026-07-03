Kirn
Rufe nach der Polizei lösen Sucheinsatz aus
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Am Donnerstag den 02.07. nahm eine Anwohnerin gegen 23:30 Uhr im Bereich der Dhauner Straße bzw.

Josef-Görres-Straße in Kirn die Rufe eines Mannes wahr, der mehrfach nach der Polizei gerufen haben soll. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten den Bereich umgehend mit einer Streifenbesatzung ab. Zudem unterstützte ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber die Suche aus der Luft. Trotz der eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte die Person nicht angetroffen werden. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung oder den Hintergrund der Rufe ergaben sich im Verlauf des Einsatzes nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren