Rollerfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Beim Fahrer, der bereits Ende Dezember wegen Fahrens unter Drogeneinfluss auffällig wurde, konnten auch nun wieder Anhaltspunkte für eine erneute drogenbedingte Beeinflussung gewonnen werden. Zum einen räumte der Fahrer den Konsum am Vorabend ein und zum anderen ergab der Drogenschnelltest ein positives Ergebnis auf THC (Cannabis). Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zu Nachweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss nun, als Wiederholungstäter, mit der Verdopplung des Bußgeldes rechnen, was in diesem Fall bis über 1000EUR nach sich ziehen kann.



Polizeiinspektion Bingen

