Rollerdiebstähle aufgeklärt - Diebe ohne Führerschein



Ende August konnte ein Streifenteam der Polizei Kirn nachts in der Ortslage Odernheim eine verdächtige Gruppe Jugendlicher kontrollieren. Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass zumindest zwei der Jugendlichen an den Rollerdiebstählen beteiligt gewesen waren.



Durch weitere umfangreiche Ermittlungen der hiesigen Jugendsachbearbeiter, konnten schließlich insgesamt vier männliche Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren als Täter identifiziert und vernommen werden. Zwei von ihnen legten zumindest Teilgeständnisse ab.

Neben den Diebstahlsanzeigen wurden außerdem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Keiner der Diebe war im Besitz eines Führerscheins.



Einer der entwendeten Roller konnte bislang nicht aufgefunden werden. Es handelt sich hierbei um einen silbernen Yamaha-Roller mit roten Applikationen. Die Polizei Kirn hofft diesbezüglich auf Hinweise auf der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell