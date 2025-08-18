Rettung eines verletzten Bussards

Die Finderin stellt löblicherweise zunächst eigenständig den telefonischen Kontakt zu einer geeigneten Wildtierhilfe her, jedoch bestehen dort keine Möglichkeiten das Tier abzuholen und die generell transportwillige Dame hat auch keine Möglichkeit das Tier möglichst schonend und sicher einzufangen. Aus diesem Grund bittet sie die örtliche Polizei um Hilfe. Seitens einer entsandten Streifenbesatzung kann der kurzzeitig springenderweise flüchtende Mäusebussard unter vollem körperlichen Einsatz und mit Unterstützung eines weiteren couragierten Verkehrsteilnehmers schadlos mit einer Decke eingefangen und in einen ursprünglich bereits entsorgten Pappkarton gesetzt werden. Im Anschluss verbringt die Anruferin das Tier erfolgreich zu der Wildtierauffangstation.



