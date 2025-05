Resümee zur "Hexennacht" im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Dienstgebiet (ots) - Die sogenannte "Hexennacht" war für die PI Bad Kreuznach alles andere als ruhig: Nicht nur Ruhestörungen und Verkehrsbehinderungen durch Unfug treibende Hexen, sondern auch ein Brand und zwei Personen, welche in Gewahrsam genommen werden mussten, hielten die Beamtinnen und Beamten in Atem.

Auch waren zwei Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen.



Darüber hinaus mussten die benachbarten Dienststellen in Kirn und Bingen bei der Bewältigung von ähnlichen Einsatzlagen unterstützt werden, so dass am Ende annähernd 30 Ereignisse zu Buche standen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell