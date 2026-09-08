Bad Kreuznach
Rauchentwicklung in Druckerei
Symbolbild

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dpa

Am Montag, den 07.09.2026, wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach gegen 21:40 Uhr über einen Gebäudebrand in einer Druckerei in der Grete-Schickedanz-Straße in Bad Kreuznach informiert.

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Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte eine geringfügige Rauchentwicklung aus einem Vorraum des Gebäudes festgestellt werden. Die Feuerwehr befand sich ebenfalls im Einsatz. Als Brandherd wurde nach ersten Erkenntnissen ein iPad ausgemacht, welches am selben Tag angeliefert und dort im Paket abgelegt worden war. Das iPad hatte sich vermutlich selbst entzündet. Als mögliche Ursache kommt neben einem technischen Defekt auch eine Überhitzung des Geräts aufgrund der durch die hohen Außentemperaturen stark aufgeheizten Räumlichkeit in Betracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Durch den Brand entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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