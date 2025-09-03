Raub in Guldental



Hier wurden diverse Sachbeschädigungen begangen und einige Gegenstände entwendet.

Beim Verlassen der Wohnung treffen die Täter auf einen Jugendlichen mit E- Scooter und fordern ihn mit vorgehaltener Waffe (Schreckschuss) auf, den E- Scooter und 50EUR in bar auszuhändigen.

Der Geschädigte kommt der Aufforderung nach und die Täter flüchten anschließend.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung können die Jugendlichen festgenommen werden. Das Diebesgut aus dem Einbruch und dem Raub, sowie die Waffe können sichergestellt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



