Randalierer beschädigt Fahrzeuge in Münster-Sarmsheim - Täterfestnahme

Dieser sei in der Nahestraße/Lachstraße unterwegs und trete gegen die Seitenspiegel geparkter Fahrzeuge.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zunächst die beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Die Einsatzkräfte folgten der Spur der Verwüstung und konnten letztendlich im Bereich der Rheinstraße eine auf die Beschreibung passende Person antreffen und festnehmen. Der alkoholisierte 30-Jährige stritt die Tat ab. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille.



Geschädigte werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen (Tel.: 06721/905-0) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell