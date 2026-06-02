55452 Laubenheim
Radfahrerin bei Verkehrsunfall auf der B 48 leicht verletzt
Symbolbild

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dpa

Am 02.06.2026 befuhr ein 21jähriger Mann gegen 18:36 Uhr mit seinem Pkw die B 48 aus Richtung Münster-Sarmsheim kommend in Fahrtrichtung Laubenheim.

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In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei touchierte er mehrfach den rechten Bordstein und kollidierte schließlich mit einer ebenfalls auf der rechten Fahrbahnseite fahrenden 22jährigen Radfahrerin.

Infolge der Kollision geriet die Radfahrerin in den angrenzenden Graben und stürzte. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden im Frontbereich. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0671/8811-0
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