Radfahrer außer Rand und Band

In der frühen Morgenstunden des 04.04.2025 wurde gegen 02:20 Uhr ein männlicher Radfahrer im Bereich der Saarlandstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, als er beinahe zu Sturz gekommen ist.

Während der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch vom Fahrer wahrgenommen werden, einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte dieser jedoch, sodass bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde und er sich nun im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten muss. Nur wenige Minuten später gegen 02:40 Uhr fällt einer weiteren Streifenwagenbesatzung zwei weitere männliche Radfahrer im Bereich der Gaustraße in Bingen auf. Auch diese wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei beiden Personen konnte der Konsum von Alkohol durch einen Atemalkoholtest in Höhe von 1,56 Promille sowie 0,98 Promille nachgewiesen werden. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt, diese dürfen sich zudem glücklich schätzen, dass sie zuvor ihre Fahrräder ohne nennenswerte Ausfallerscheinungen geführt haben und sich somit in keinem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.



