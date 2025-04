Radfahrausbildung an der Dr. Martin-Luther-King Grundschule in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, Martin-Luther-King-Grundschule (ots) - In der Zeit vom 10.03.2025 bis zum 01.04.2025 fand die Radfahrausbildung der Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Bad Kreuznach an der Dr. Martin-Luther-King-Grundschule statt. Den fünf Klassen mit insgesamt 109 Viertklässlern wurden in theoretischen und praktischen Übungen die Straßenverkehrsregeln erläutert.

In der Zeit vom 10.03.2025 bis zum 01.04.2025 fand die Radfahrausbildung der Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Bad Kreuznach an der Dr. Martin-Luther-King-Grundschule statt.

Den fünf Klassen mit insgesamt 109 Viertklässlern wurden in theoretischen und praktischen Übungen die Straßenverkehrsregeln erläutert.

Herausfordernd hierbei war, dass manche Kinder sehr wenig Erfahrungen mit dem Fahrradfahren hatten und somit intensiv beschult werden mussten. Zudem hatten manche Kinder aus unterschiedlichen Gründen Berührungsängste mit der Polizei, die jedoch im Laufe der Zeit schnell abgebaut werden konnten.

Umso erfreulicher war der Umstand, dass 84 Kinder die Prüfung erfolgreich bestanden. Die Kinder wuchsen den Beamten sehr schnell ans Herz und den Nachholenden wurden die Daumen für die Nachprüfung gedrückt.

Ein besonderer Dank galt den beteiligten Lehrkräften, die sich sehr engagiert in die Radfahrausbildung einbrachten.



