Welgesheim
Pressenachtrag zum Brand in der Firma Remondis

Symbolbild

dpa

Am 23.06.2026 erfolgten die Brandursachenermittlungen auf dem Firmengelände des müllverarbeitenden Betriebes in Welgesheim.

Der Brand entstand in einem unzugänglich gelegenen Müllberg von Industrieabfällen. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung oder technische Brandursachen können ausgeschlossen werden. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass eine Zündquelle über den Müllkreislauf in den Müllberg gelangte und zu dem Brand führte. Die Zündquelle sowie ein möglicher Verursacher lassen sich aufgrund des Vollbrandes und der großen Menge an Müll nicht mehr ermitteln. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0671/8811-0
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