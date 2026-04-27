Positive Bilanz: Polizei beim Berufsinfotag am Gymnasium Kirn

Mit einem eigenen Informationsstand waren die Beamtinnen und Beamten vor Ort vertreten und konnten zahlreichen interessierten Schülerinnen und Schülern einen Einblick in den Polizeiberuf geben.



Im persönlichen Austausch informierte die Polizei über die vielfältigen Aufgabenbereiche, den Ablauf von Ausbildung und Studium sowie die Voraussetzungen für eine Bewerbung. Besonders erfreulich war aus Sicht der Polizei das große Interesse und die hohe Zahl an konkreten Nachfragen zu Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen.



„Der direkte Kontakt zu den Jugendlichen ist uns sehr wichtig, um ein realistisches Bild unseres Berufs zu vermitteln“, so das Fazit der teilnehmenden Einsatzkräfte. Der Berufsinfotag habe hierfür eine ideale Plattform geboten.



Die Polizeiinspektion bedankt sich beim Gymnasium Kirn für die gelungene Organisation und bewertet die Veranstaltung insgesamt als vollen Erfolg.



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