Polizeiinspektion Kirn lädt zum Kennenlernen des Polizeiberufs ein

Welche Aufgaben erwarten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Dienst und worauf kommt es bei einer erfolgreichen Bewerbung an?



Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die Polizeiinspektion Kirn bei einer Veranstaltung zur Nachwuchsgewinnung am Donnerstag, 3. Dezember 2026.



Unter dem Motto "Deine Zukunft. Deine Chance. Deine Polizei." sind alle Interessierten ab 14 Jahren eingeladen, die Polizei und den Polizeiberuf hautnah kennenzulernen. Von 17:00 bis 19:30 Uhr erhalten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die Arbeit der Polizeiinspektion Kirn.



Auf dem Programm stehen unter anderem die Besichtigung der Dienststelle und der Streifenwagen sowie Einblicke in erkennungsdienstliche Maßnahmen. Darüber hinaus informiert die Polizei über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung und gibt hilfreiche Tipps für das Bewerbungsgespräch.



Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, den Polizeiberuf aus nächster Nähe kennenzulernen, Fragen direkt an die Polizei zu richten und mehr über die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen des Berufs zu erfahren.



Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich bis spätestens 27. November 2026 per E-Mail an



PIKirn.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de



anmelden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-47

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





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