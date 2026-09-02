Polizeieinsatz im Bereich der Brückenhäuser





Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus einem angrenzenden Gebäude eine Flüssigkeit in Richtung eines dort befindlichen Informationsstandes der AfD geschüttet. Mehrere Personen kamen hierbei mit Spritzern der Flüssigkeit in Kontakt und erlitten leichte Hautreizungen.

Zunächst wurde von insgesamt zehn verletzten Personen ausgegangen. Nach Abschluss der Erfassung und Dokumentation beläuft sich die Zahl auf neun Verletzte. Zwei von ihnen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten dieses zwischenzeitlich wieder verlassen.



Nach bisherigen Erkenntnissen kann die verwendete Flüssigkeit bei Hautkontakt Reizungen hervorrufen. Aufgrund der geringen Menge sind nach aktuellem Kenntnisstand keine schweren Verletzungen zu erwarten.

Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Vorfalls, dauern an.



Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.



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