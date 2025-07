Polizeieinsatz an der B420 nahe Frei-Laubersheim - Fluchtversuch endet mit vorläufiger Festnahme

Am Donnerstagsmittag kam es gegen 13 Uhr an der B420 nahe der Ortschaft Frei-Laubersheim zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch im Rahmen einer Verkehrskontrolle.



Polizeibeamte hatten dort eine Kontrollstelle eingerichtet und führten mehrere Fahrzeugkontrollen durch.

Im Laufe der Maßnahmen verhielt sich ein Fahrzeugführer auffällig. Dieser verweigerte zunächst die Angaben seiner Personalien, gab Falschpersonalien an und verriegelte im weiteren Verlauf die Fahrzeugtüren und Fensterscheiben, sodass für die Polizeibeamten keinerlei Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Fahrzeugführer bestand.

Zudem startete er den Motor des Fahrzeuges. Als er im Begriff war, mit dem Fahrzeug anzufahren und zu flüchten, wurde durch eine Polizeibeamtin ein gezielter Schuss aus unmittelbarer Nähe auf den Vorderreifen des Fahrzeuges abgegeben, um eine Flucht zu verhindern. Trotz der Beschädigung konnte der Fahrer zunächst von der Kontrollörtlichkeit flüchten. Nach längerer Flucht über angrenzende Feldwege und eine Landstraße über eine Länge von ca. 4km, gelang es den Einsatzkräften jedoch, den Mann in der Ortslage Wonsheim zu stoppen und vorläufig festzunehmen. Hierbei sperrte er sich gegen die Festnahme und leistete Widerstand. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Flucht sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Ob es bei der Flucht zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist, ist derzeit unklar. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Kreuznach unter der Tel. 0671 8811-0 in Verbindung zu setzen.



