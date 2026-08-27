Polizeibericht zum Kreuznacher Jahrmarkt 2026

Bei oftmals trübem und regnerischem Wetter war lediglich der Samstagabend etwas arbeitsintensiver.

Die mit der Stadtverwaltung Bad Kreuznach als Veranstalter und der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Genehmigungsbehörde abgestimmten Sicherheitsmaßnahmen haben sich erneut bewährt und sorgten in der Gesamtbetrachtung wieder für eine sichere und störungsfreie Veranstaltung.

Durch eine durchgängig sichtbare Präsenz von Einsatzkräften konnten einige veranstaltungstypische Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen frühzeitig verhindert oder unterbunden werden.

In Summe wurden über die Jahrmarktstage 15 Strafanzeigen (Vorjahr 23) gefertigt.

Neben 8 Körperverletzungen, welche oftmals auch wechselseitig und nach übermäßigem Alkoholkonsum spät in der Nacht begangen wurden, gab es noch folgende Strafanzeigen:

- zwei Taschendiebstähle

- ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

- eine Bedrohungsanzeige

- eine sexuelle Belästigung

- eine Beleidigung zum Nachteil eingesetzter Polizeibeamten und

- ein Widerstand gegenüber Polizeibeamten.

Hervorzuheben wäre ein Einsatz der sich am frühen Sonntagmorgen während der Abreise von Besuchern unweit des Veranstaltungsgeländes ereignete (wir berichteten bereits am 23.08.2026).

Eine Streife wurde im Bereich "Brückes" auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam. Während der Trennung der beiden Beteiligten trat ein 24-jähriger Beteiligter in Richtung seines Kontrahenten und traf dabei den Unterarm eines Polizeibeamten. Der Beamte erlitt durch den Tritt eine Fraktur des Unterarms und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen den 24-jährigen Täter wurden mehrere Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.



Insgesamt wurden auf dem Kreuznacher Jahrmarkt 97 Personen kontrolliert, 6 Platzverweise erteilt und 4 Personen vorrübergehend in Gewahrsam genommen. Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurden alkoholische Getränke und 10 sogenannte "Vapes" fest,- und sichergestellt.



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