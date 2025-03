Polizeibeamte besuchen zukünftigen Nachwuchs

Am Morgen des 21.03.2025 besuchte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach die BBS Wirtschaft in Bad Kreuznach.

Dort erlebten dann Schüler, welche den dortigen Bildungsgang Polizei und Verwaltung besuchen, am besagten Morgen eine andere Art von Unterricht.

Während der Unterrichtsstunde wurde ihnen der Funkstreifenwagen, sowie diverse Führungs- und Einsatzmittel vorgestellt. Die Schüler gewannen hierdurch einen ersten Einblick von der Polizei und ihre Fragen konnten direkt vor Ort beantwortet werden.

Ein Besuch auf der Polizeidienststelle ist bereits in Planung, um dem zukünftigen Nachwuchs weitere Einblicke zu ermöglichen.



Hintergrundinformationen zu dem o.g. Bildungsgang findet man unter folgendem Link: https://www.polizei.rlp.de/karriere/dein-weg-mit-mittlerer-reife/seite



