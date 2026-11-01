Polizei zieht positive Bilanz - überwiegend ruhige Halloweennacht



Im Stadtgebiet Bad Kreuznach sowie in den umliegenden Gemeinden wurden vereinzelt Böllerwürfe gemeldet. Bei den anschließenden Überprüfungen konnten jedoch entweder keinen verantwortlichen Personen angetroffen oder bei Personenkontrollen kein Nachweis über den Einsatz von Pyrotechnik erbracht werden.

Darüber hinaus wurde im Stadtgebiet Bad Kreuznach gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst ein Fußstreife durchgeführt, um Präsenz zu zeigen und möglichen Störungen frühzeitig entgegenzuwirken.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfte eine Zivilstreife mehrere minderjährige Fahrer von E-Scootern. Dabei konnten verschiedene Vapes (E-Zigaretten) sichergestellt werden.

Insgesamt blickt die Polizei auf eine weitgehend störungsfreie Halloweennacht zurück.



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