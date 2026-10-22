Polizei und Vollzugsdienst kontrollieren E-Scooter und Radfahrer in der Fußgängerzone





Im Mittelpunkt der Kontrollen stand insbesondere die Einhaltung des geltenden Durchfahrtsverbots für E-Scooter. Darüber hinaus überprüften die Einsatzkräfte das Verhalten von Radfahrerinnen und Radfahrern. Dabei stellten sie mehrere Ordnungswidrigkeiten fest, die entsprechend geahndet wurden. Ergänzend führten die Einsatzkräfte zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche, um auf die geltenden Verkehrsregeln und die Bedeutung gegenseitiger Rücksichtnahme hinzuweisen.



Ziel der gemeinsamen Kontrollen ist es, Konflikte zwischen Fußgängern, Radfahrern und E-Scooter-Nutzenden zu reduzieren und die Verkehrssicherheit insbesondere in stark frequentierten Bereichen der Innenstadt zu erhöhen.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten, aufmerksam unterwegs zu sein und gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Besonders in der Innenstadt gilt es, Fußgängerinnen und Fußgänger zu schützen und gefährliche Situationen zu vermeiden.



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