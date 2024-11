Polizei sucht unfallflüchtigen Fahrradfahrer

Am Mo. 23.09.2024, 14.35 Uhr, beobachtet ein Zeuge, wie ein aus Richtung Bahnhofsgebäude in Richtung Ochsenbrücke fahrender Fahrradfahrer zu Fall kommt und gegen einen geparkten PKW stürzt.

Am Mo., 23.09.2024, 14.35 Uhr, beobachtet ein Zeuge, wie ein aus Richtung Bahnhofsgebäude in Richtung Ochsenbrücke fahrender Fahrradfahrer zu Fall kommt und gegen einen geparkten PKW stürzt. An diesem entsteht ca. 1500 Euro Sachschaden

Nachdem der Fahrradfahrer sich aufgerappelt hat, fährt er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Radler wird als 60 – 70-jähriger Mann beschrieben.



Hinweise erbeten an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-8811100.



