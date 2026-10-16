Polizei rät zur Vorsicht - "Dachhaie" unterwegs

Zwei Männer im Alter von 34 und 42 Jahren klingelten bei einem Ehepaar mittleren Alters und gaben sich als Dachdecker aus. Sie überredeten das Ehepaar, die Dachrinne erneuern zu lassen. Der hierfür vereinbarte Preis sollte 270 Euro betragen. Nach Abschluss der Arbeiten verlangten die beiden Männer jedoch einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro.



Da dem Ehepaar die Forderung verdächtig vorkam, verständigte es die Polizei und verweigerte die Zahlung. Die eintreffende Streife konnte die beiden Männer vor Ort antreffen.



Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Betrugs sowie wegen des Verdachts der Schwarzarbeit eingeleitet.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Bad Kreuznach eindringlich vor sogenannten "Dachhaien", also betrügerischen Handwerkern. Diese nehmen häufig ältere Menschen ins Visier und nutzen deren Gutgläubigkeit aus, um sie zur Beauftragung angeblich dringend notwendiger Sanierungsarbeiten zu bewegen. Auch die Forderung hoher Vorauszahlungen ist nicht unüblich. Die durchgeführten Arbeiten sind dabei häufig mangelhaft.



Um dem Betrug durch "Dachhaie" vorzubeugen, rät die Polizei:

- Lassen Sie nur Handwerker in die Wohnung oder Arbeiten

durchführen, die Sie selbst bestellt haben oder von der

Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals auf die Schnelle eine

Dienstleistung an der Haustür.

- Lassen Sie sich nicht per Zeitdruck oder Dringlichkeit zu einer

Unterschrift oder mündlichen Vereinbarung drängen. Eine

Unterschrift ist nie eine reine Formsache!

- Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift auf der Name und Anschrift

des Vertragspartners deutlich lesbar sind.

- Wenn Sie Zweifel haben oder Ihnen etwas verdächtig vorkommt,

verständigen Sie umgehend die Polizei (Notruf 110).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

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