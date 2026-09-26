Polizei kontrolliert Schulweg - mehrere Kinder nicht angeschnallt

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der ordnungsgemäßen Sicherung der mitfahrenden Kinder.

Leider zeigte sich bereits nach kurzer Zeit, dass diese keineswegs selbstverständlich ist. Bei mehreren Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte fest, dass Kinder und ihre Eltern während der Fahrt nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren.



Besonders auffällig: Selbst während die Polizeikräfte bereits mit laufenden Verkehrskontrollen beschäftigt waren, passierten weitere Fahrzeuge die Kontrollstelle, in denen ebenfalls ungesicherte Insassen festgestellt werden konnten. Da die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zu diesen Zeitpunkten bereits in anderen Kontrollen gebunden waren, konnten nicht sämtliche dieser Verstöße angehalten und geahndet werden. Die tatsächliche Zahl der festgestellten Verstöße lag somit über der Zahl der eingeleiteten Verfahren.

Insgesamt konnten acht Verkehrsverstöße geahndet werden. Neben Verstößen gegen die Gurt- beziehungsweise Sicherungspflicht wurde zudem mehrfach festgestellt, dass erforderliche Dokumente nicht mitgeführt wurden.



Die Polizei appelliert daher insbesondere an Eltern und andere Bezugspersonen: Nehmen Sie sich vor jeder Fahrt die wenigen Sekunden Zeit und achten Sie darauf, dass Kinder ordnungsgemäß angeschnallt und entsprechend ihres Alters und ihrer Größe gesichert sind.

Auch auf die eigene Sicherung sollte geachtet werden, schließlich habe man eine Vorbildfunktion für die Fahrzeugführer von morgen.



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