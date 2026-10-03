Polizei Kirn führt Kontrollen zur Nachtzeit durch

Hierzu waren unter anderem Jugendsachbearbeiter in den betroffenen Bereichen unterwegs.



Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Jugendliche angetroffen und durch die eingesetzten Polizeibeamten angesprochen. Dabei wurden die Jugendlichen für die möglichen Folgen von Sachbeschädigungen und Ruhestörungen sensibilisiert und auf ein rücksichtsvolles Verhalten, insbesondere zur Nachtzeit, hingewiesen.



Mit den verstärkten Kontrollen möchte die Polizei weiteren Vorfällen vorbeugen und frühzeitig auf mögliche Störungen reagieren. Die Maßnahmen sollen zudem dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl der Anwohnerinnen und Anwohner zu stärken.



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