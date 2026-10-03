Kirn
Polizei Kirn führt Kontrollen zur Nachtzeit durch
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Aufgrund mehrerer in der Vergangenheit gemeldeter Sachbeschädigungen und Ruhestörungen führte die Polizei Kirn am heutigen Abend verstärkte Kontrollen zur Nachtzeit durch.

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Hierzu waren unter anderem Jugendsachbearbeiter in den betroffenen Bereichen unterwegs.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Jugendliche angetroffen und durch die eingesetzten Polizeibeamten angesprochen. Dabei wurden die Jugendlichen für die möglichen Folgen von Sachbeschädigungen und Ruhestörungen sensibilisiert und auf ein rücksichtsvolles Verhalten, insbesondere zur Nachtzeit, hingewiesen.

Mit den verstärkten Kontrollen möchte die Polizei weiteren Vorfällen vorbeugen und frühzeitig auf mögliche Störungen reagieren. Die Maßnahmen sollen zudem dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl der Anwohnerinnen und Anwohner zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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