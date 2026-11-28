Am Samstag, den 28.11.2026, im Zeitraum von ca. 09:00 bis 11:00 Uhr, wurde ein Vortrag zur Thematik "Alkohol- und Drogenmissbrauch in der Jugendarbeit" bei dem Luftsportverband Rheinland-Pfalz "Am Domberg" in Bad Sobernheim im Rahmen eines JULEICA-Lehrgangs "(Jugendleiter/ -innen Card") gehalten.

Im Mittelpunkt standen neben den rechtlichen Grundlagen insbesondere die Erkennung möglicher Anzeichen anhand körperlicher Auffälligkeiten sowie Änderungen im Verhalten. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer Einblicke in verschiedene Präventions- und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit betroffenen Jugendlichen. Anhand von Beispielen wurde insbesondere eine gelungene Gesprächsführung veranschaulicht und aufgezeigt, wie die Kommunikation in entsprechenden Situationen möglichst sensibel und angemessen erfolgen kann.



Die ca. 30 Teilnehmer im Alter von ungefähr 15-20 Jahren zeigten sich während des Vortrags durchweg interessiert und stellten diverse Rückfragen. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, den Funkstreifenwagen und die polizeiliche Ausrüstung näher kennenzulernen.



Sowohl seitens der Teilnehmer und Betreuer als auch der eingesetzten Polizeibeamten fiel das Fazit der Veranstaltung sehr positiv aus.



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